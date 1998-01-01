التربية تجري جملة تنقلات واسعة

رام الله / سما /

أجرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عدداً واسعاً من التنقلات الإدارية والتدوير الوظيفي في بعض المواقع، والتي شملت بعض الإدارات العامة والدوائر.



وفي هذا السياق؛ أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذه التنقلات تأتي ضمن أسس ومعايير تستند لروح المهنية ولمبادئ الحوكمة والإدارة، وترتكز على توظيف الخبرات بما ينسجم وما تقوم به الوزارة من جهودٍ تطويريةٍ شاملة، مقدماً شكره وتقديره للذين غادروا مواقعهم وأولئك الذين تسلموا مواقعهم الجديدة؛ مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها كافة كوادر الوزارة.



وأشار الوزير إلى أن التنقلات التي تمّت هي كالآتي:



• نقل محمد عبد الفتاح حمد من وظيفة أمين سر مجلس التعليم العالي إلى وظيفة مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي، وتكليفه بملف صندوق الإنجاز والتميز.



• إنهاء تكليف نسرين عمرو بوحدة الشكاوى، وتكليفها بمهام أمين سر مجلس التعليم العالي.





• إنهاء تكليف صبيح الشكعة بوظيفة مدير عام الشؤون المالية، وتكليفه بمهام مدير عام صندوق إقراض الطلبة.



• نقل مصطفى العودة من وظيفة مستشار إلى وظيفة مدير عام الكتب والمطبوعات.



• إنهاء تكليف مراد عبيد بوحدة الرقابة الداخلية، وتكليفه بمهام مدير عام الشؤون المالية.



• إنهاء تكليف أحمد الهندي بوظيفة مدير عام صندوق إقراض الطلبة، وإعادته إلى وظيفته السابقة رئيساً لوحدة الشكاوى.



• إنهاء تكليف ريما دراغمة بمهام مدير عام المعهد الوطني للتدريب، ونقلها لوظيفة أستاذ مساعد في جامعة خضوري – فرع رام الله.



• تكليف صوفيا الريماوي بمهام مدير عام المعهد الوطني للتدريب.



• نقل منجد سليمان من وظيفة مدير دائرة الشكاوى إلى وظيفة مدير دائرة معادلة الشهادات.



• نقل إيهاب شكري مديراً لدائرة الدراسات والمعلومات في الإدارة العامة للتخطيط.



• نقل إبراهيم مقبول من مدير ديوان التعليم العالي إلى مدير ديوان الوزارة/ التعليم العام، وتكليف عثمان خليفة مديراً لديوان التعليم العالي.

