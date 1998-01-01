جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تجري جملة تنقلات واسعة

الخميس 09 أغسطس 2018 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تجري جملة تنقلات واسعة



رام الله / سما /

 أجرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عدداً واسعاً من التنقلات الإدارية والتدوير الوظيفي في بعض المواقع، والتي شملت بعض الإدارات العامة والدوائر.

وفي هذا السياق؛ أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذه التنقلات تأتي ضمن أسس ومعايير تستند لروح المهنية ولمبادئ الحوكمة والإدارة، وترتكز على توظيف الخبرات بما ينسجم وما تقوم به الوزارة من جهودٍ تطويريةٍ شاملة، مقدماً شكره وتقديره للذين غادروا مواقعهم وأولئك الذين تسلموا مواقعهم الجديدة؛ مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها كافة كوادر الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن التنقلات التي تمّت هي كالآتي:

• نقل محمد عبد الفتاح حمد من وظيفة أمين سر مجلس التعليم العالي إلى وظيفة مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي، وتكليفه بملف صندوق الإنجاز والتميز.

• إنهاء تكليف نسرين عمرو بوحدة الشكاوى، وتكليفها بمهام أمين سر مجلس التعليم العالي.


• إنهاء تكليف صبيح الشكعة بوظيفة مدير عام الشؤون المالية، وتكليفه بمهام مدير عام صندوق إقراض الطلبة.

• نقل مصطفى العودة من وظيفة مستشار إلى وظيفة مدير عام الكتب والمطبوعات.

• إنهاء تكليف مراد عبيد بوحدة الرقابة الداخلية، وتكليفه بمهام مدير عام الشؤون المالية.

• إنهاء تكليف أحمد الهندي بوظيفة مدير عام صندوق إقراض الطلبة، وإعادته إلى وظيفته السابقة رئيساً لوحدة الشكاوى.

• إنهاء تكليف ريما دراغمة بمهام مدير عام المعهد الوطني للتدريب، ونقلها لوظيفة أستاذ مساعد في جامعة خضوري – فرع رام الله.

• تكليف صوفيا الريماوي بمهام مدير عام المعهد الوطني للتدريب.

• نقل منجد سليمان من وظيفة مدير دائرة الشكاوى إلى وظيفة مدير دائرة معادلة الشهادات.

• نقل إيهاب شكري مديراً لدائرة الدراسات والمعلومات في الإدارة العامة للتخطيط.

• نقل إبراهيم مقبول من مدير ديوان التعليم العالي إلى مدير ديوان الوزارة/ التعليم العام، وتكليف عثمان خليفة مديراً لديوان التعليم العالي.
 

أخبار ذات صلة

عباس زكي : اتفق مع مبادرة د.شلح حول الوضع الفلسطيني جملة وتفصيلا

الشيخ نافذ عزام- ارشيف

الشيخ عزام: الفرصة سانحة أمام السلطة لتصحيح الأوضاع واتخاذ جملة من المواقف

محمود الزهار

الزهار : لقاءات جادة تجري حاليا بين حماس و القيادة المصرية

حملة اعتقالات واسعة بالضفة

حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الأكثر قراءة اليوم

إصابة (16) مستوطناً في قصف على غلاف غزة وطائرات الاحتلال تشن غارات واسعة

ثلاثة شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها و إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

معاريف: نتنياهو وليبرمان يخشون الحرب وهذا بالضبط ما سيحصلون عليه

حماس : حان الوقت للثأر و قلب موازين المعركة

مصدر رفيع في الجيش الاسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية..إذا كنا بحاجة سنخلي السكان

القاهرة تشهد سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية لتنفيذ المصالحة

الجيش الإسرائيلي: استهداف 100 هدف بينها مواقع هامة للمقاومة بغزة وهذه ابرزها ..

الأخبار الرئيسية

قصف غزة

إسرائيل تهدد غزة عبر مصر : إما وقف إطلاق النار أو هجوم واسع

قصف

محللون اسرائيليون : غزة على شفا حرب رغم رغبة حماس بالتهدئة والسبب ؟

مقاومة

مصدر في المقاومة لـ"سما: هذه الجولة من التصعيد انتهت من طرفنا و استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال

قصف غزة

صور : غارات إسرائيلية جديدة ومتواصلة على قطاع غزة و المقاومة ترد بقصف المستوطنات

" هتلر" يتحدث لـ"سما" عن قتل العملاء في الانتفاضة الأولى والثانية وعن مرحلة مطاردته