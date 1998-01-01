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حهاز الإحصاء يعلن نتائج التعداد في محافظة طوباس

الخميس 09 أغسطس 2018 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أهم نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، الذي أجري عام 2017.

وقالت رئيس جهاز الإحصاء، علا عوض في المؤتمر الذي عُقد في محافظة طوباس، إن إعلان أهم نتائج التعداد في محافظة طوباس، هو ضمن سلسلة تشمل باقي محافظات الوطن.

وأشارت إلى أن التعداد شمل كل أرجاء دولة فلسطين، مؤكدة أن هذا الانجاز هو استحقاق يبين لنا أهم التغيرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني خلال العشر سنوات الماضية، وأنه أصبحت بين يدينا نتائج ضخمة عن المجتمع الفلسطيني، التي تعتبر حجر الأساس لقيام دولتنا المستقلة.

ولفتت إلى أن هذا التعداد هو الأول الذي تستخدم فيه أجهزة الكترونية في جمع المعلومات وتسجيلها، وشارك فيه (85) موظفا في دائرة طوباس، ولم تسجل أي حالة رفض.

ونوهت إلى أن استقرار الظروف ضرورية لنجاح مثل هذه الأعمال الضخمة، لكن الاحتلال دائما يعمل كعائق أمام انجازات الفلسطينيين.

من جهته، قال القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد الأسعد: إن التعداد هو هدف استراتيجي لقيام الدولة الفلسطينية، وهو تثبيت لحقوقنا في مناطق مهمشة كالأغوار التي يسعى الاحتلال إلى إفراغها من أهلها.

وأضاف ان رسالة نجاح التعداد في ظروف صعبة بوجود الاحتلال رسالة بأن القيادة الفلسطينية لا تنسى الأغوار وسكانها.

وفي السياق، استعرض مدير التعداد في محافظة طوباس نور عابد، أهم نتائج التعداد في المحافظة والتي جاءت على النحو التالي:

  • بلغ عدد سكان محافظة طوباس والأغوار الشمالية (60,927) فردا، ما نسبته 1.3% من مجمل سكان دولة فلسطين، وهي في المركز الـ15 في ترتيب المحافظات من حيث عدد السكان.

  • بلغ عدد اللاجئين في المحافظة (9,068) فردا، ما نسبته 14.9% من إجمالي سكان المحافظة.

  • بلغ عدد الأسر في المحافظة (12,411) أسرة، بمتوسط حجم الأسرة 4.8 فرد.

  • بلغ عدد المباني في المحافظة (11,131) مبنى، بينما بلغ عدد المساكن (15,977) مسكنا منها (12,411) مأهولا، وما نسبته 88.6% ملك للأسرة.

  • بلغ عدد المنشآت في المحافظة (2,081) ما بين عاملة ومتوقفة وقيد التجهيز.

  • تستحوذ التجارة في المحافظة على نصف الأنشطة ضمن المنشآت العاملة تقريبا التي تمارس فيها بنسبة 50.6%، وحلت الخدمات ثانيا بنسبة 36.9%. 

  • بلغ عدد الأميين في المحافظة (1,845) فردا، ما نسبته 4.1% من السكان الذين أعمارهم من 10 سنوات فأكثر.

  • بلغ عدد العاطلين عن العمل في المحافظة (2,138) فردا، ما نسبته 11.9% من السكان الذين تتراوح أعمارهم 15 عاما فأكثر. 

يشار إلى أن هذا التعداد هو الثالث الذي يتم في فلسطين، وكان أول مرة عام 1997، ثم 2007، وأخيرا عام 2017.

وبحسب نتائج التعداد الأخير فقد بلغ عدد سكان فلسطين 4,780,978 نسمة.

#الإحصاء الفلسطيني

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