بلدية خان يونس تضبط 200 كجم مجمدات ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

خانيونس / سما /

تمكنت اللجنة الصحية المشتركة المكونة من مفتشي الصحة العامة في بلدية خان يونس، ومفتشي مباحث التموين، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة من ضبط (200) كجم مجمدات ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات التجارية صباح اليوم.

وذكر مسئول قسم الصحة العامة بالبلدية الأستاذ سعيد الأسطل أهمية الجولات التفتيشية التي تأتي للحفاظ على سلامة الجمهور داعياً إياهم إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن البلدية للتعرف على سلامة الأغذية ومن بينها ضرورة التحقق في تاريخ الإنتاج والصلاحية، والإنتباه إلى سلامة حفظ الأغذية إن كانت في صناديق زجاجية أو مغطاة بشكل صحي ونظيف، ووضع اللحوم والألبان والأسماك المجمدة في الثلاجات لمنع تلفها.

وبين الأسطل أهمية الحملات التي يتم تنفيذها تباعاً لتجنيب المواطنين مخاطر تناول الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنه قد تم ضبط الكميات المذكورة سابقاً لدى أحد الباعة بخان يونس كان بصدد ترويجها للمواطنين على أساس أنها سليمة، وقد شملت جناح دجاج مجمد ومرتديلا ولانشون وأسماك غبس وفريدي ولوكس وبكلا المجمدة، بالإضافة إلى الذرة المجمدة والدجاج الطازج الذي يظهر عليه علامات فساد نتيجة لسوء في الحفظ.

وأكدت بلدية خان يونس على أنها لن تتهاون في تقديم المخالفين لأنظمتها والمستخفين بسلامة المواطنين للقضاء، لينالوا جزاءهم في ظل استمرار الحملات للكشف عن البضاعة الفاسدة، داعيةً في ذات السياق كافة التجار والباعة إلى وضع مخافة الله أمام أعينهم وعدم تسويق البضاعة منتهية الصلاحية لزيادة الكسب المادي، لأن ذلك يتنافي مع تعاليم ديننا الإسلامي.