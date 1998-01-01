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غزة: الاعلان عن موعد تظاهرة بحرية لكسر الحصار

الخميس 09 أغسطس 2018 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاعلان عن موعد تظاهرة بحرية لكسر الحصار



غزة / سما /

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الخميس، عن نيتها تنظيم تظاهرة بحرية جديدة يوم السبت المقبل انطلاقا من ميناء غزة باتجاه الحدود البحرية لشمال القطاع.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي لها بميناء غزة، أن التظاهرة ستنطلق الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي في فلسطين من عصر يوم السبت. مؤكدةً على حق الشعب الفلسطيني في شواطئه ورفضه للمناطق العازلة برا وبحرا التي يحاول الاحتلال فرضها.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل فعالياتها بالرغم من العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الطفولة والمواطنين الآمنين في قطاع غزة.

وطالبت بضرورة تدشين خط ملاحة بحري من خلال ميناء غزة يربط غزة بالعالم، مؤكدةً على أن هذه القرار ينسجم مع القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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