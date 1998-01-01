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رونالدو مصمم على جلب مارسيلو ليوفنتوس

الخميس 09 أغسطس 2018 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو مصمم على جلب مارسيلو ليوفنتوس



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن كريستيانو رونالدو يحاول إقناع زميله السابق مارسيلو بالرحيل عن ريال مدريد والالتحاق به إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رونالدو ومارسيلو يتبادلان الرسائل بشكل مستمر بخصوص الحياة في تورينو وإيطاليا، وكيفية تأقلم الدون مع التجربة الجديدة.

وأضاف التقرير أن رونالدو أخبر مارسيلو بروعة الأجواء في غرفة خلع ملابس يوفنتوس والطاقة الإيجابية الموجودة هناك، وذلك لإقناعه بالتوقيع للسيدة العجوز.

وبحسب نفس الصحيفة، فإن صاروخ ماديرا مقتنعاً أن الصفقة قابلة للتحقيق، وكل ما على يوفنتوس فعله هو تقديم عرض رسمي لريال مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وسيحاول النادي البيانكونيري التعاقد مع مارسيلو في ظل التقارير التي تؤكد إمكانية رحيل أليكس ساندرو المطلوب من عدة أندية كبيرة.

يذكر أن ريال مدريد يواجه مشاكل حقيقة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث خسر الفريق خدمات رونالدو وماتيو كوفاسيتش، وهو مهدداً الآن برحيل لوكا مودريتش ومارسيلو وفقاً لما تنشره الصحف العالمية.

#كريستيانو رونالدو #مارسيلو

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