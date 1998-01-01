وزيرة الاقتصاد تؤكد على دور المرأة في التنمية الاقتصادية

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس، على اهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، جاء ذلك خلال لقائها اعضاء مجلس ادارة منتدى سيدات الاعمال الجديد.

وفي بداية الاجتماع هنأت الوزيرة عودة أعضاء مجلس الادارة الجديد ، متمنية لهن النجاح والتميز في عملهن .

وأشارت الوزيرة الى ان استراتيجية القطاع الاقتصادي قد ركزت على ادماج المرأة في الانشطة الاقتصادية وفي مجتمع الأعمال، مؤكدة على ضرورة العمل على تنظيم قطاع الاعمال النسوية وتحويل القطاع غير المنظم منه الى قطاع منظم، قادر على المنافسة محلياً ودولياً ويحظى بفرص تسويقية لإنتاجه. مشيرة الى انه لا بد من تحقيق زيادة اوسع في مشاركة المرأة في الأعمال.

ودعت الوزيرة منتدى سيدات العمال الى التعميم على جميع النساء لتصويب اوضاعهن في الغرف التجارية، والمشاركة بفاعلية في انتخابات الغرف التجارية المزمع عقدها ابتداءً من منتصف تشرين الاول القادم.

من جانبها استعرضت رئيسة مجلس منتدى سيدات الاعمال سميرة حليلة أهم البرامج التي ينفذها المنتدى، بهدف تحقيق مشاركة واسعة للمرأة بشكل افقي وعمودي وتسهيل حصولهن على الخدمات من خلال النافذة الموحدة. حيث اكدت حليلة على نهج المنتدى الذي يعتمد على استراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني الهادفة الى مشاركة اوسع للنساء في الاعمال.