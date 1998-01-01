ألمانيا تفشل في دخول "كتاب غينيس" بسبب ذبابة!

وكالات / سما /

تسببت ذبابة متطفلة دون تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لمسابقة رص قطع الدومينو الأصغر حجماً في ألمانيا.

وقال منظمو البطولة إن المحبين لأحجار الدومينو حققوا مع ذلك أرقاما قياسية أخرى: فقد أسقطوا مساء أمس أول من أمس الجمعة بمدينة نيدا الواقعة في ولاية هيسن وسط ألمانيا 596229 قطعة دومينو عادية الحجم.

وقال منظم المسابقة باتريك سينر اليوم السبت إنه قد تم تجاوز الرقم الألماني المسجل لأكبر تعامل مع سلسلة دومينو بالإضافة إلى ثلاثة من خمسة أرقام عالمية مستهدفة.

إلا أن ذبابة تسببت في إنهاء محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد لقطع الدومينو الصغيرة، وقال سينر: "هذه القطع لا تزيد عن حجم ظفر الإصبع الأصغر. حيث سبقت الذبابة المتطفلة إلى هدم سلسلة القطع قبل إنهاء رصها، ولم يكن هناك وقت لرصها من جديد".