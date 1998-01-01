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زفاف الأميرة اليابانية سيتأجل.. والسبب "الديون"

الخميس 09 أغسطس 2018 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
زفاف الأميرة اليابانية سيتأجل.. والسبب "الديون"



وكالات / سما /

قال والدا الأميرة ماكو، أكبر أحفاد إمبراطور اليابان أكيهيتو، إن زفافها على زميل دراستها السابق، لن يتم إلا بعد أن تتمكن والدة العريس من سداد ديون على عاتقها.

وبات الزواج، الذي سيدفع ماكو للتنازل عن لقب أميرة وفقا للقانون. مهددا بخطر التأجيل بسبب المشكلة المالية التي تعاني منها والدة العريس كاي كومورو.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن والدي ماكو، الأمير أكيهيتو والأميرة كيكو، انزعاجا بشكل متزايد من التقارير الإعلامية بأن والدة كومورو كانت تعاني من مشكلات مالية ناجمة عن قرض تلقته من شريكها السابق، لتغطية تعليم ابنها.

ووفقا لما تتداوله التقارير فإن ديون "والدة العريس" قد تفسد حفل الزواج، كما أن هناك مخاوف من أن الزوجين قد يواجهان انتقادات علنية، حيث سيحصلان على مبلغ إجمالي قدره 100 مليون ين (900 ألف دولار) من الحكومة للمساعدة في تخفيف خروج ماكو من العائلة الإمبراطورية.

وأوضحت الأميرة وخطيبها كومورو أنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد والتفكير في الزواج بشكل أعمق.

وكان من المقرر أن يتم الزواج في نوفمبر من هذا العام، ولكن في فبراير تم تأجيله حتى عام 2020.

#الأميرة اليابانية #زفاف

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