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"المواصفات والمقاييس"تصدر اكثر 60 شهادة مطابقة واكثر من 350 معاملة استيراد منذ بداية العام

الخميس 09 أغسطس 2018 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

صرح المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عن أن المؤسسةاصدرت اكثر من 60 شهادة مطابقة من بداية العام الجاري لسلع متعددة القطاعات غذائية وصناعية وكيماوية وأجهزة هندسية ومجالات اخرى،  وقد تعاملت المؤسسة مع اكثر من 350 معاملة استيراد في مجالات مختلفة، حيث قدمت المؤسسة خدماتها للمستوردين وعملت على ادخال البضائع المطابقة للمواصفات الفلسطينية ومنع دخول البضائع غير المطابقة وغير المستوفية لشروط المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية، وقد أوضح حجة أن المؤسسة ومنذ بداية عملها عام 1996 كانت قد دأبت على تقديم الخدمات التي لها دور اساسي في تحقيق اهداف ورؤية المؤسسة خاصة في ما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك والبيئة وتنظيم السوق وتلبية احتياجات القطاعين الخاص والعام من المواصفات، وخدمة المواطن والمستهلك في فلسطين من خلال العمل على توفير السلع المطابقة للمواصفات الفلسطينية، بالاضافة الى دعم المنتوج الوطني الجيد والمطابق للمواصفات ورفع قدرته التنافسية.

وأضاف حجة  أن كوادر دوائر المؤسسة المختلفة في المقر الرئيسي للمؤسسة وفي مكاتبها في كل من نابلس والخليل وفرعها بغزة  تعمل بجهد متواصل للعمل على منع دخول البضائع المستوردة غير المستوفية لشروط المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية الى اسواقنا، وأشار الى الجهد المتفاني الذي تقوم به هذه الدوائر خاصة دائرة الخدمات الفنية حيث يقوم موظفوا هذه الدائرة وبالتعاون مع زملائهم بالدوائر المختلفة بتقديم خدماتالفحص الدورية للمصانع الحاصلة على علامات المؤسسة (الجودة، الاشراف، الحلال) في مختلف القطاعات : ميكانيكية، كهربائية، غذائية وغيرها، بالإضافة الى تقديم خدمات التفتيش للانظمة التشغيلية (المصاعد، الغاز المركزي، الالعاب الترفيهية، وكافة الانظمة ذات العلاقة، كما وأشار الى خدمة المصادقة على بطاقات البيان وفق المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة بالمنتوج والسلع، كما تقوم الدائرة بفحص المطابقة للمنتوجات والسلع بناءا على طلب من الزبون او احد الجهات المعنية او فحص مطابقة السلع المراد استيرادها وادخالها الى فلسطين وضبطها والاشراف عليها.

من ناحيته أشار المهندس أحمد الاحمد مدير دائرة الخدمات الفنية الى مشاركة المؤسسة في اللجان الفنية للعطاءات الحكومية في جميع القطاعات كعضو اساسي وفاعل يقوم بالدراسة الفنية للسلع ومقارنة مواصفات السلع مع المواصفات الفلسطينية والعالمية ، بالاضافة الى مشاركة المؤسسة بالجان تنظيم السوق الداخلي متعددة القطاعات.

واضاف حجة أن المؤسسة حددت هدفا لعام 2018 بجعله عاماًلتطبيق المواصفات وبالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص موضحا أن المؤسسة في المراحل النهائية لاطلاق كافة خدماتها الكترونيا من خلال موقع المؤسسة www.psi.pna.ps، حيث سيتمكن طالب الخدمة من تعبئة طلبه الكترونياً حيث سيتعامل كادر المؤسسة بعد ذلك مع الطلب بكل سهولة ومرونة  دون الوصول الى مقر المؤسسة.

#المواصفات والمقاييس #استيراد

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