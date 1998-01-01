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أعراض التوحد عند الأطفال في عمر الشهرين

الخميس 09 أغسطس 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض التوحد عند الأطفال في عمر الشهرين



وكالات / سما /

يعتبر مرض التوحد هو آفة العصر التي تهدد أطفالنا، ويكثر السؤال عن أعراض التوحد المبكرة التي يمكن أن تلحظها الأم، واختصاصي التخاطب الدكتور أحمد بكر يشير إلى ما يلي عن أعراض التوحد عند الأطفال في عمر الشهرين:

• يكون التواصل بين الأم والطفل مبكراً.

• في حالة التوحد فالطفل لا يتواصل عن طريق عينيه مع أمه.

• هذه هي أهم أعراض التوحد المبكرة والمقلقة التي تصيب الطفل وتساعد في الكشف المبكر عن المرض.

• في العموم أعراض مرض التوحد تصبح واضحة وجلية حين يصل الطفل لعمر 3 سنوات.

• يمكن أن نطلق على مرض التوحد بأنه مرض ضعف التواصل والاتصال مع الآخرين.

• الأم هي الشخص الأقرب للطفل والأسرع في كشف المرض.

• ليس معنى وجود بعض الأعراض أن الطفل يعاني من التوحد، لأن الطفل قد يعاني من مشاكل تؤدي لأعراض مشابهة.

• تأخر استجابة الطفل بعد فقدان التواصل البصري يكون من الأعراض الملحوظة.

#التوحد #الأطفال

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