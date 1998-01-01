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مطربة فلسطينية تتمسك بهويتها وترفض تبني إسرائيل

الخميس 09 أغسطس 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطربة فلسطينية تتمسك بهويتها وترفض تبني إسرائيل



وكالات / سما /

حاولت وسائل إعلام إسرائيلية أن تتبنى المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة التي تحيي حفلا اليوم الخميس في دار الأوبرا المصرية، لكن كلا من الفنانة والسفير الفلسطيني بالقاهرة ودار الأوبرا أصروا على هوية الفنانة الفلسطينية.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك -وهي صفحة رسمية حكومية- أن المطربة دلال ستحيي حفلا في دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة، وأن الفنانة "شهيرة في إسرائيل ومحبوبة في الأوساط العربية واليهودية على حد سواء وكانت اشتركت في مهرجان العود الدولي في مسرح أورشليم".

من جانبها، ردت المطربة دلال بتغريدة عبر حسابها على موقع تويتر قائلة "جئنا إلى القاهرة، فلسطينيون صامدون على أرضنا، نحمل الهم الفلسطيني ونرفع الصوت الفلسطيني عاليا".

كما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح استقبل الفنانة دلال مع فنانين آخرين باعتبارهم الممثل الفلسطيني الأول في المهرجان الدولي، مضيفا أن محاولات طمس الهوية الفلسطينية باتت مستحيلة أمام النماذج الفنية التي تؤكد على هويتها.

وبدورها، أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانا للرد على المزاعم الإسرائيلية بأن دلال تشارك بصفتها مطربة إسرائيلية، مشيدة باستقبال السفير الفلسطيني لها، واعتبرت أن ما ذكره الإعلام الإسرائيلي ليس سوى محاولة لضرب المهرجان بإثارة الجمهور ضده.

#مطربة #اسرائيل #دار الاوبرا #دلال أبو آمنة

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