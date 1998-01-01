جوجل تكشف رسميًا عن أندرويد باي Android Pie

وكالات / سما /

كشفت شركة جوجل اليوم عن الاسم الرسمي لأحد نسخة من نظامها التشغيلي والتي كانت تعرف سابقًا باسم Android P، بحيث أصبح اسم هذه النسخة أندرويد بايAndroid Pie، والتي تأتي خلفًا لنسخة أندرويد أوريو Android Oreo، وبدأت بإرسال التعليمات البرمجية المصدرية النهائية إلى مشروع أندرويد مفتوح المصدر AOSP.

كما بدأت جوجل بإرسال نسخة أندرويد باي 9.0 إلى هواتفها بيكسل عن طريق تحديث هوائي OTA، وكانت الشركة قد وفرت النسخة التجريبية من نظام أندرويد Android Pلمجموعة من الهواتف، بما في ذلك Sony Xperia XZ2 و Xiaomi Mi Mix 2S وNokia 7 Plus و Oppo R15 Pro و Vivo X21 و OnePlus 6 و Essential PH ‑ 1.

وأوضحت الشركة أن هذه الأجهزة، بالإضافة إلى أجهزة أندرويد ون Android Oneالمؤهلة، ستتلقى أندرويد باي بحلول نهاية هذا الخريف، وأضافت جوجل أنها تعمل مع عدد من الشركاء الآخرين لإطلاق أو ترقية الأجهزة إلى أندرويد 9.0 هذا العام.

ميزات أندرويد باي

تركز جوجل من خلال نسخة أندرويد باي على توفير الذكاء الاصطناعي لجعل الهاتف أكثر ذكاء وأبسط وأكثر ملاءمة للمستخدم، حيث يقدم أندرويد باي عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة، بما في ذلك دعم النتوء، ولوحة إعدادات سريعة معدلة، ودرج إشعارات مع زوايا مستديرة، ورسائل في الإشعارات عند الرد بشكل مضمن، وردود ذكية في الإشعارات.

كما يوفر النظام واجهة مستخدم متناسقة مع ميزة المصادقة عبر بصمة الاصبع، وتحسينات للخصوصية من أجل الحد من التطبيقات التي يمكنها العمل ضمن الخلفية، وميزات البطارية التكيفية والسطوع التكيفي، وإجراءات التطبيق للتنبؤ بما سيفعله المستخدم بعد ذلك.

وتعد ميزة البطارية التكيفية مثيرة للاهتمام، حيث إنها تتعلم التطبيقات التي يستخدمها المستخدم كثيرًا وتوفر الأولوية لها، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، بشكل يشابه ما تفعله ميزة السطوع التكيفي، والتي تعمل على ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءًا على تفضيلات وبيئة الاستخدام.

وعرضت جوجل أمثلة على ميزة إجراءات التطبيق، والتي تتنبأ بما قد يحتاج المستخدم إلى فعله بعد ذلك استنادًا إلى طريقة الاستخدام، بينما تعرض ميزة شرائح التطبيق، والتي من المفترض أن تتوفر في وقت لاحق من هذا الخريف، المعلومات ذات الصلة من التطبيقات المفضلة عند الحاجة إليها.

كما يفترض أن تحصل هواتف بيكسل على ميزات الصحة الرقمية خلال هذا الخريف، على أن تصل هذه الميزات إلى باقي الأجهزة المؤهلة في وقت لاحق من هذا العام، والتي توفر بدورها ميزات الصحة الرقمية، بما في ذلك لوحة تحكم جديدة تعرض الوقت الذي يقضيه المستخدم ضمن الجهاز.

بينما تتيح ميزة مؤقت التطبيق تعيين حدود زمنية للتطبيقات، بالإضافة إلى وضع عدم الإزعاج الجديد، والذي يعمد إلى إسكات جميع الإشعارات البصرية التي تظهر على الشاشة، إلى جانب ميزة Wind Down، والتي تعمل على تشغيل وضع عدم الإزعاج والإضاءة الليلية.

ويقدم أندرويد باي نظامًا جديدًا للتنقل، بما في ذلك زر هوم Home وحيد، والذ تم استعارته من هاتف iPhone X، بحيث أن التمرير إلى الأعلى من أي مكان يؤدي إلى ظهور معاينات للتطبيقات المستخدمة مؤخرًا بوضع ملء الشاشة، ويمكن النقر للانتقال إلى أحدها، كما يقدم النظام تحسينات مختلفة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان.