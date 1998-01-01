جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة تحذّر من مخاطر "الشيشة"

الخميس 09 أغسطس 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تحذّر من مخاطر "الشيشة"



وكالات / سما /

نبهت دراسة أميركية حديثة، إلى تبعات خطيرة لتدخين الأرجيلة (الشيشة) على الصحة، فيما يسود الاعتقاد لدى البعض بأنها أخف ضررا من السجائر العادية.

وانتشر تدخين الأرجيلة بصورة لافتة خلال العقود الأخيرة في مناطق عدة من العالم، لكن الممارسة غير الصحية ظلت شائعة منذ قرون في عدد من دول الشرق.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن حذرت من الشيشة موضحة أن التدخين عبر الأنبوب الشهير يهدد بمواد سامة تسبب سرطان الرئة ومرض القلب ومتاعب صحية أخرى.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن جلسة واحدة من تدخين الشيشة تلحق ضررا كبيرا بنبض القلب وضغط الدم وتيبس الشرايين.

واعتمد الباحثون على عينة من 48 شخصا بالغا لا يعانون من أي مشكلات صحية ولم يسبق لهم أن دخنوا السجائر، ثم قاست تأثير تدخين الشيشة لديهم.

وقبل بدء الاختبار، تم إخضاع المشاركين لقياس كل من معدل نبض القلب وضغط الدم ومدى تيبس الشرايين فضلا عن فحص حالة تسمى بـ"أم الدم الأبهرية البطنية".

ويعد تيبس الشرايين واحدا من أبرز أعراض الجلطة كما أنه يؤدي إلى اضطرابات أخرى في عضلة القلب، وفق ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي".

ووجد الباحثون أنه بعد 30 دقيقة من تدخين الشيشة ارتفعت نبضات القلب لدى المدخنين بـ16 نبضة في الدقيقة الوحيدة، كما ارتفع ضغط الدم بصورة لافتة.

وأضافت الدراسة أن تدخين الشيشة لنصف ساعة يرفع مستوى تيبس الشرايين بصورة مشابهة لما يحدث أثناء تدخين سيجارة عادية.

ويرى الباحثون أن الأضرار الأخرى قد تكون أكثر خطورة لأن الدراسة قاست التأثير في نصف ساعة فقط، أما المدخنون فيلازمون الشيشة في بعض الأحيان لساعات طويلة.

وتنبه الدراسة إلى أن إضافة نكهات الفواكه إلى "معسل" الشيشة يزيد من انتشارها ويشجع عددا من الشبان واليافعين على تدخينها.

#دراسة #الشيشة

أخبار ذات صلة

دراسة جديدة حول مخاطر الارجيلية

دراسة تحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية على القلب

دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر حصوات الكلى

دراسة :7 دقائق تمارين رياضية في الاسبوع تقي من مخاطر الإصابة بالسٌكري

دراسة: رياضة "التاي تشي" علاج "تقليدي" لخشونة الركبة

دراسة علمية : الإجهاد قد يصيب "المخ" بـ "فقدان الذاكرة"

الأكثر قراءة اليوم

إصابة (16) مستوطناً في قصف على غلاف غزة وطائرات الاحتلال تشن غارات واسعة

ثلاثة شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها و إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

حماس : حان الوقت للثأر و قلب موازين المعركة

القاهرة تشهد سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية لتنفيذ المصالحة

الجيش الإسرائيلي: استهداف 100 هدف بينها مواقع هامة للمقاومة بغزة وهذه ابرزها ..

إصابة مستوطنة بجراح خطيرة.. الكابينيت يلتئم وصواريخ المقاومة تصل عسقلان

الأخبار الرئيسية

قصف

محللون اسرائيليون : غزة على شفا حرب رغم رغبة حماس بالتهدئة والسبب ؟

مقاومة

مصدر في المقاومة لـ"سما: هذه الجولة من التصعيد انتهت من طرفنا و استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال

قصف غزة

صور : غارات إسرائيلية جديدة ومتواصلة على قطاع غزة و المقاومة ترد بقصف المستوطنات

" هتلر" يتحدث لـ"سما" عن قتل العملاء في الانتفاضة الأولى والثانية وعن مرحلة مطاردته

حرب غزة -ارشيفية

مصدر رفيع في الجيش الاسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية..إذا كنا بحاجة سنخلي السكان