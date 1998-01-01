دائرة الدبلوماسية في منظمة التحرير تنظم برنامج تعليمي لوفد أمريكي

رام الله / سما /

نظمت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا برنامج تعليمي عن الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال لمجموعة طلاب واساتذة من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة لمدة ثلاث أسابيع وتكوّن الوفد من 27 طالب وطالبة.



حيث قام أ. رائد حنانيا مدير البرامج والانشطة الدبلوماسية والشبابية، ببناء البرنامج التعليمي من خلال تنظيم لقاءات مع شخصيات ومتحدثين فلسطينيين يعبرون عن واقع حياتهم والدور الذي يقومون به من اجل السلام ونيل الاستقلال التام.



إضافةً لتنسيق زيارات خاصة لبعض المناطق الفلسطينية التي تعبر عن حياة وثقافة الشعب الفلسطيني وحجم المعاناه التي يعيشها المواطن الفلسطيني في وطنه بالاضافة الى المناطق السياحية والتاريخية في الوطن.



وقد عبّر حنانيا عن أن هدف هذا البرنامج هو التعريف بالهوية والثقافة الفلسطينية ونشر رسالتنا عبر طلاب الجامعات وإطلاعهم على جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والقرارات الدولية، بما يفتح آفاق لنقل الرواية الفلسطينية لواقع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي تجتهد اسرائيل في الساحات الدولية على تزييفه.



كما تضمن البرنامج زيارات لمخيمات في الاْردن وفلسطين، ولقاء شخصيات فلسطينية عامة، ومع مستشار الرئيس للشؤون الدولية د. نبيل شعث، وشخصيات عبّرت عن الواقع الفلسطيني في عدة مجالات مثل اللا عنف، والمرأة والبيئة. وزيارة الوفد للأراضي المهددة بالمصادرة من قبل حكومة الاحتلال مثل خيمة الاجتماع في منطقة عصيون، وجدار الفصل العنصري إضافةً الى لقاءات عديدة مع عائلات الشهداء والاسرى وتعريفهم كذلك بدور الشباب في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين من خلال نشاطاتهم المختلفة والمتنوعة كالرسم، الدبكة، الفن التعبيري، والشعر والقصائد.