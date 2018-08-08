الاسير البرغوثي: سنخوض اضرابا ان لم تُصرف مخصصات اسرى غزة

رام الله / سما /

وجه اقدم اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسير القائد نائل البرغوثي رسالة من خلف قضبان الاحتلال لابناء شعبنا الفلسطيني.



وعبر القائد البرغوثي عن ألمه للحال التي وصلنا اليها والذي بات يشكل ضغطا وجدانيا ووطنيا واخلاقيا على نفوسنا، وخصوصا وقف مخصصات اسرى قطاع غزة، والذين يعيشون معه في السجون.



وناشد الاسير البرغوثي باعادة مخصصات اسرى غزة، قائلا لا تضطرونا ان نخوض معركة الامعاء الخاوية حتى اعادة مخصصات الاسرى وعوائلهم.

وفيما يلي نص الرسالةا:



رسالة من أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الأسير القائد نائل البرغوثي موجهة لشعبنا الفلسطيني



إلى أبناء شعبنا المناضل والذين لم نعهد على أحد منه إلا الوقوف مع أسراهم البواسل في محنهم أمام السجان الصهيوني وممارساته القمعية ولا سيما في هذه الأيام.

لقد آلمنا ما وصلنا إليه من بعض الأمور التي تُشكل صغطاً وجدانياً ووطنياً وأخلاقياً على نفوسنا، حيث أننا كنا وما زلنا نرى السجان الصهيوني هو عدونا الأول والأخير، ولكن بقطع رواتب بعض إخواننا الأسرى من أبناء قطاع غزة والذين نعيش معهم في نفس السجون؛ أصبحنا نمارس سياسة التفرقة العنصرية!!



ولذلك إن الواجب الذي زُرع فينا يُحتم علينا الوقوف أمام مسؤولياتنا، وأنا الذي خُضت مع الآلاف من إخواني الأسرى معارك الأمعاء الخاوية الوطنية لن أهرب اليوم من مسؤوليتي والوقوف مع إخواني ومؤازرتهم بما يقتضيه علينا واجبنا الوطني والأخلاقي الذي تربينا عليه جميعاً، ولذلك نناشدكم ألا تضطرونا لخوض هذه المعركة الأكثر إيلاماً للحركة الأسيرة بأن نوجه أمعائنا الخاوية واحتجاجاتها إلى من كانوا زملاء قيد وأصبحوا اليوم متنفذين بيدهم القرار!!



وإن منع توجهنا للإضراب يكون بإعادة رواتب عوائل الأسرى التي تم قطعها وأن يبقى الدفاع عن الأسرى واجب على الكل الوطني.نسأل الله التحرير والنصر لشعبنا أخوكم نائل البرغوثي أبو النور

38 عام في سجون الاحتلال

8/8/2018