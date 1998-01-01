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دائرة الطرق في بلدية غزة تنجز أعمال صيانة لعدة شوارع في المدينة

الخميس 09 أغسطس 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استخدمت دائرة الطرق والمنشآت في بلدية غزة ( 350) مترا مربعا من بلاط الإنترلوك في صيانة ( 50 ) حفرة وإهتراء في طبقات الإسفلت في شوارع المدينة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي ضمن جهود إصلاح الطرق والشوارع وتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات .

وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أن أعمال الصيانة شملت؛ شوارع رئيسة وفرعية منها: شارع الوحدة، وشارع صلاح الدين، وشارع الكرامة شرق المدينة، وتم اختيارها وفقا لحيويتها واستخدامها من قبل المواطنين، موضحة أن نقص البلاط والمواد اللازمة يبطئ أعمال الصيانة .

وبينت أنه تم أيضاً خلال نفس الفترة؛ تسوية ( 30) شارعا ترابياً من خلال إزالة الرمال الزائدة، ووضع ردم في المناطق المنخفضة من الشوارع التي شملتها أعمال التسوية، وكذلك تم الكشف على ( 100 ) إشارة وشكوى وتسجيلها وإجراء الصيانة اللازمة لها .

وأوضحت أن العديد من طرق المدينة تعاني من تأكل في طبقاتها الإسفلتية نظرا لقدمها وهي تجري أعمال صيانة دورية لها وتسعى لتطويرها من خلال مشاريع التطوير التي تحصل عليها البلدية من مؤسسات داعمة ومانحة .

ودعت البلدية المواطنين لضرورة تقديم الشكاوي التي تتعلق بخدماتها المختلفة ومنها صيانة الشوارع والطرق على منصات التواصل المختلفة ومنها صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وموقع البلدية على الإنترنت، والرقم المختصر 115 .

#بلدية غزة #صيانة #شوارع

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