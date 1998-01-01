4 أندية تتصارع على براهيمي بعد فشل انتقاله لوست هام

وكالات / سما /

دخل الجزائري ياسين براهيمي جناح بورتو البرتغالي، دائرة اهتمامات أندية ولفرهامبتون ونيوكاسل وإيفرتون الإنجليزية بالإضافة إلى روما الإيطالي، بعد فشل انتقاله إلى وست هام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان براهيمي قريبا من الانتقال لوست هام الموسم المقبل، قبل أن تفشل المفاوضات بين النادي ووكيله، ليتراجع النادي عن ضمه ويتجه لضم زميله المالي موسى ماريغا.

وذكرت تقارير صحافية برتغالية, أن ولفرهامبتون أكثر المهتمين بالتعاقد مع النجم الجزائري في الموسم المقبل، لا سيما بعدما رفض ميلان الموافقة على عرض النادي الإنجليزي لضم الإيفواري فرانك كيسي مقابل 40 مليون يورو.

ويتبقى موسم واحد في عقد براهيمي مع بورتو، وهو ما دفع العديد من الأندية للاهتمام بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لا سيما أنه سيصبح حرا بعد نهاية الموسم المقبل.