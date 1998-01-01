رسميا.. السيتي يضم أصغر لاعب بمونديال روسيا

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد مع الأسترالي دانييل أرزاني لاعب فريق ميلبورن الأسترالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لأرزاني "19 عاما"، مؤكدا إتمام الصفقة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه من المتوقع أن يخرج اللاعب الأسترالي معارا إلى سيلتيك الاسكتلندي، حتى يتطور أكثر، ثم يعود مرة أخرى للانضمام لفريقه الإنجليزي.

ويعدّ أرزاني هو أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعمر "19 عاما 163 يوما"، برفقة منتخب بلاده الذي خرج من دور المجموعات للبطولة.