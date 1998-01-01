برشلونة يواجه خطر خسارة إيفان راكيتيتش هذا الصيف !

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة قد يرحل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتألق إيفان راكيتيتش ابن الـ 30 عامًا مع منتخب بلاده كرواتيا في منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية، بوصوله مع فريقه لنهائي البطولة.

ويعتبر إيفان راكيتيتش من أهم لاعبي برشلونة خلال السنوات القليلة الماضية بعد انتقاله للبلوجرانا عام 2014، قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وبالرغم من رغبة إيفان راكيتيتش في الاعتزال بفريق برشلونة، إلا أن الأموال قد تغير الأمر بعض الشيء، بعد اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بأن فريق باريس سان جيرمان مهتم بشدة بالتعاقد مع راكيتيتش هذا الصيف.

ولكن ستكون المفاوضات صعبة للغاية مع إدارة برشلونة، خاصةً وأن الفريقين علاقتهما ببعضهما البعض ليست على ما يرام بعد رحيل البرازيلي نيمار للنادي الباريسي، بالإضافة إلى رفض سان جيرمان بيع الإيطالي ماركو فيراتي، والفرنسي أدريان رابيو لبرشلونة.

وأكملت الصحيفة أن الحل الوحيد لتعاقد باريس سان جيرمان مع راكيتيتش هو بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب التي تقدّر بـ 125 مليون يورو.

وبجانب باريس سان جيرمان، هناك أيضًا موناكو الذي يرغب بشدة في التعاقد مع اسم كبير بعد رحيل البرتغالي موتينيو هذا الصيف، ونادي الإمارة الفرنسية لديه الأموال اللازمة للتعاقد مع اللاعب بعد بيع البرازيلي فابينيو، والفرنسي ليمار، لذلك قد يخسر برشلونة لاعبه المميز راكيتيتش في الوقت المتبقي من سوق الانتقالات الحالية.