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عموري يودع جماهير العين ويعد أنصار الهلال

الخميس 09 أغسطس 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عموري يودع جماهير العين ويعد أنصار الهلال



وكالات / سما /

وجه الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” المنضم حديثاً لصفوف الهلال السعودي، رسالة شكر لجماهير فريقه السابق العين.

 

وكتب عموري عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: ” أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي – النائب الأول لرئيس نادي العين – النائب الأول لرئيس مجلس الشرف – رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة. . واشكر لسموه دعمه اللامحدود لي”.

وأضاف: ” يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل، شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف، شكرا من الأعماق بومحمد”.

وتابع: ” شكرا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم،وسيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح ازلية”.

وفي سياق متصل، وجه الشكر لسامي الجابر، رئيس نادي الهلال: ” كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق”.

واختتم تغريداته موجهاً رسالة لجماهير الهلال: ” تحية من الأعماق لعشاق الهلال،  سابذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال”.
 

#عموري #العين #الهلال

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