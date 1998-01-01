رسميا: كورتوا إلى ريال مدريد وكوفاسيتش ينضم لتشيلسي

وكالات / سما /

أعلن ناديا ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بشكلٍ رسمي عبر حساباتهما الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي عن توصلهما لاتفاق بشأن انتقال حارس المرمى البلجيكي الدولي تيبو كورتوا إلى ملعب سانتياجو برنابيو ، وهي الصفقة التي تتضمن انضمام لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى ستامفورد بريدج.

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدره تشيلسي “لدينا شروط متفق عليها الليلة لنقل تيبو كورتوا إلى ريال مدريد رهناً بموافقة على الشروط الشخصية والفحوصات الطبية ، وكجزء من الصفقة سينضم ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد”.

وبدوره أصدر ريال مدريد بيانين رسميين ، الأول عن انتقال كورتوا إلى صفوفه ، وجاء فيه “اتفق ريال مدريد وتشيلسي على انتقال اللاعب تيبو كورتوا الذي سيرتبط بعقدٍ يمتد لستة أعوام ، غداً سيخضع للفحصع الطبي وسيقدم للجماهير ووسائل الإعلام في الساعة 1 ظهراً”.

وعن صفقة انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي ، قال ريال مدريد أنه اتفق مع تشيلسي على نقل ماتيو كوفاسيتش معاراً لمدة موسم واحد وحتى 30 يونيو 2019 ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.