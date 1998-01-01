جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا: كورتوا إلى ريال مدريد وكوفاسيتش ينضم لتشيلسي

الخميس 09 أغسطس 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا: كورتوا إلى ريال مدريد وكوفاسيتش ينضم لتشيلسي



وكالات / سما /

أعلن ناديا ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بشكلٍ رسمي عبر حساباتهما الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي عن توصلهما لاتفاق بشأن انتقال حارس المرمى البلجيكي الدولي تيبو كورتوا إلى ملعب سانتياجو برنابيو ، وهي الصفقة التي تتضمن انضمام لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى ستامفورد بريدج.

 

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدره تشيلسي “لدينا شروط متفق عليها الليلة لنقل تيبو كورتوا إلى ريال مدريد رهناً بموافقة على الشروط الشخصية والفحوصات الطبية ، وكجزء من الصفقة سينضم ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد”.

وبدوره أصدر ريال مدريد بيانين رسميين ، الأول عن انتقال كورتوا إلى صفوفه ، وجاء فيه “اتفق ريال مدريد وتشيلسي على انتقال اللاعب تيبو كورتوا الذي سيرتبط بعقدٍ يمتد لستة أعوام ، غداً سيخضع للفحصع الطبي وسيقدم للجماهير ووسائل الإعلام في الساعة 1 ظهراً”.

وعن صفقة انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي ، قال ريال مدريد أنه اتفق مع تشيلسي على نقل ماتيو كوفاسيتش معاراً لمدة موسم واحد وحتى 30 يونيو 2019 ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

#ريال مدريد #تشيلسي

أخبار ذات صلة

كورتوا يُشجع ريال مدريد على طلب التعاقد معه

كورتوا مازال يريد الانتقال إلى ريال مدريد

سان جيرمان يجتمع مع كورتوا لخطفه من ريال مدريد

كورتوا يعلق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه

وكيل كورتوا يؤكد رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد

ريال مدريد يتعاقد مع تيبو كورتوا مقابل 35 مليون يورو

الأكثر قراءة اليوم

إصابة (16) مستوطناً في قصف على غلاف غزة وطائرات الاحتلال تشن غارات واسعة

ثلاثة شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها و إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

حماس : حان الوقت للثأر و قلب موازين المعركة

القاهرة تشهد سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية لتنفيذ المصالحة

فلسطينية تغير تاريخ الكونغرس الأمريكي

وزير اسرائيلي : مسارات سرية محتملة للتوصل لاتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

مقاومة

مصدر في المقاومة لـ"سما: هذه الجولة من التصعيد انتهت من طرفنا و استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال

قصف غزة

صور : غارات إسرائيلية جديدة ومتواصلة على قطاع غزة و المقاومة ترد بقصف المستوطنات

" هتلر" يتحدث لـ"سما" عن قتل العملاء في الانتفاضة الأولى والثانية وعن مرحلة مطاردته

حرب غزة -ارشيفية

مصدر رفيع في الجيش الاسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية..إذا كنا بحاجة سنخلي السكان

قصف المقاومة لسديروت

إصابة مستوطنة بجراح خطيرة.. الكابينيت يلتئم وصواريخ المقاومة تصل عسقلان