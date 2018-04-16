شؤون الأسرى: لجنة الإفراجات المبكرة في "مجيدو" تقرر الافراج عن الأسير الطفل محمود برهم

رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين علي السعدي، اليوم الخميس، أن ما تسمى بلجنة الإفراجات المبكرة في معتقل "مجيدو" وافقت على طلب الهيئة المقدم للإفراج المبكر عن الأسير القاصر محمود أيمن برهم (16 عاماً) من مدينة قلقيلية.

وأشار السعدي، أن اللجنة في جلستها والتي انعقدت يوم أمس الأربعاء في معتقل "مجيدو"، جمدت قرار الإفراج لمدة 7 أيام، بذريعة إعطاء النيابة الإسرائيلية مهلة لتقديم إستئناف على القرار من عدمه.

يذكر بأن الطفل برهم معتقل منذ 16/4/2018، وصدر حكماً بحقه بالسجن الفعلي لمدة سبعة أشهر.