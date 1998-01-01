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التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت

الخميس 09 أغسطس 2018 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: حريصون على مشاركة معلمينا في غزة بمقابلات الكويت



رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أنها تتابع مع الجهات ذات العلاقة؛ موضوع إصدار تصاريح لأعضاء وفد وزارة التعليم الكويتية المكلف بإجراءات التعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت الشقيق؛ للذهاب إلى قطاع غزة لاختيار معلمين

وأكدت الوزارة، في بيان لها، حرصها على مشاركة معلمي غزة في المقابلات التي يجريها الوفد الكويتي، لافتةً إلى أن الاحتلال يعرقل إجراءات حصول الوفد على تصاريح للذهاب إلى القطاع لاختيار معلمين للعمل في الكويت، ومع ذلك ستستمر الوزارة في جهدها لضمان مشاركة المعلمين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحاول مع الجانب الكويتي لإجراء المقابلات مع معلمي غزة عن بعد؛ سعياً لتجنب العوائق "الإسرائيلية"، وأنها أعادت طرح هذا الموضوع مع الجانب الكويتي.

ونوهت إلى أنها كانت قد أدرجت مقابلة معلمي غزة العام الماضي؛ إلا أن الاحتلال لم يصدر التصاريح آنذاك للوفد الكويتي؛ ما حال دون وجود معلمين من قطاع غزة مع المجموعة الأولى في حينه.

#التربية والتعليم

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