الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي ويضيف "كرفانات" في حديقته الجنوبية

الخليل / سما /

تواصل قوات الاحتلال إغلاق الحرم الابراهيمي الشريف، منذ مساء أمس، وأضافت "كرفانات" جديدة في حديقته الجنوبية، لمناسبة الأعياد اليهودية.

وأكدت مصادر من لجنة اعمار الخليل، ان المستوطنين أضافوا كرفانين لهما عجلات، في حديقة الحرم الجنوبية، للاحتفال بالأعياد اليهودية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة، اعتبارا من مساء يوم أمس، في تمام الساعة العاشرة مساء، وحتى اليوم الخميس في الوقت ذاته؛ بحجة الأعياد اليهودية.

ومن الجدير ذكره، أن المستوطنين كثفوا من احتفالاتهم الدينية والاجتماعية في ساحات الحرم وباحاته بهدف تعزيز وتأكيد احقيتهم التاريخية والدينية في الحرم لدى المستوطنين المتطرفين.