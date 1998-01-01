الحساينة: منحة ألمانية لإعمار غزة بقيمة 13 مليون دولار

رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن التجهيز لمنحة إعمار جديدة بقيمة 13 مليون دولار بتمويل من جمهورية ألمانيا من خلال مكتب unops في غزة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان .

وأكد الحساينة خلال لقائه مدير مكتب unops في غزة توكوميستو التزام الحكومة الفلسطينية بإعادة إعمار كافة المنازل التي تعرضت للهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل أربعة أعوام .

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات العمل في مشاريع الإعمار، وآليات التنسيق لإدخال المواد إلى القطاع من الجانب الإسرائيلي .