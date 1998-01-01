مؤثر : شاهد أخر ما كتبته الشهيدة إيناس أبو خماش لطفلتها قبل استشهادها

غزة / سما /

كتبت الشهيدة إيناس أبو خماش والدة الطفلة الشهيد بيان "فأنا لأجلك سأصنع أي شيء" قبل استشهادهما في قصف للاحتلال، مساء الأربعاء، بهد استهداف منزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكتبت الشهيد إيناس الكلمات لطفلتها على حسابها على فيس بوك، حيث قالت "كوني بقربي دائما خففي من ضجيج الحياة بصوتك أخبريني أنه لا شيء سيء وأنت بالقرب مني".

وقالت أيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي "ابنتي ارمي حملك عل مادمتي تثقي بي فأنا لأجلك سأصنع أي شيء".

يذكر أنه استشهد ثلاثة مواطنين منذ مساء أمس الأربعاء وأصيب نحو 12 آخرين بينهم زوج "إيناس" في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.