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تل أبيب تشتكي "بي بي سي " والسبب غزة

الخميس 09 أغسطس 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تشتكي "بي بي سي " والسبب غزة



القدس المحتلة / سما /

اشتكت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب عنوان نشرته على صفحتها الإلكترونية حول التصعيد في غزة.

وكتب إيمانويل نخشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على حسابه في تويتر، "بي بي سي هذه شكوى رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأرفق تغريدته بصورة عن خبر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عنوانه، "غارات جوية إسرائيلية تقتل امرأة حامل وطفلتها".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية تشير بذلك إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد إيناس خماش، 23 عاما وحامل، وطفلتها بيان، سنة ونصف السنة، في غارة إسرائيلية على غزة".

وكتب نخشون "هذا العنوان هو تحريف متعمد للواقع".

وأضاف"لقد تم استهداف الإسرائيليين من قبل حماس والجيش الإسرائيلي تحرك لحمايتهم".

وتابع المتحدث الإسرائيلي "غيروا العنوان فورا".

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