جبهة التحرير العربية الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر الوحشية بغزة

رام الله / سما /

ادانت جبهة التحرير العربية المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي استهدفت وتستهدف الأطفال والنساء والشيوخ، وسط صمت عالمي مطبق،

وقالت الجبهة في بيان لها إن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني وقيادتة الفاشية، ما كان ليحدث لولا الغطاء الأميركي الذي يشجع هذا الكيان الغاصب على التمادي في سلوكه الاجرامي ضد شعبنا الفلسطيني،..

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والانسانية والتدخل من أجل ردع هذا العدوان الذي تنفذه الة البطش الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون تمييز بين شيوخه ونسائه وأطفاله الرضع..

ودعت الجبهة في بيانها، جماهير الأمة العربية وفعالياتها الشعبية في الوقوف صفا واحدا مع نضال وكفاح شعبنا العربي الفلسطيني الذين يواجهون الهمجية الاسرائيلية بصدورهم العارية دفاعاًً عن كرامة الأمة وشرفها.‏