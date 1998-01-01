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هيئة الأسرى: الأسير عمران الخطيب يشرع باضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالافراج المبكر عنه

الخميس 09 أغسطس 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها، اليوم الخميس، أن الأسير عمران هاشم أحمد الخطيب (60 عاماً) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، شرع باضراب مفتوح عن الطعام منذ الأحد الماضي 5/8/2018، وذلك للمطالبة بالافراج المبكر عنه.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الخطيب يقبع حالياً في زنازين معتقل "عسقلان"، حيث صدر قراراً بعزله فور اعلانه الاضراب عن الطعام، وحرمانه من زيارة العائلة والكانتينا لمدة شهرين.

وأضافت أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير الخطيب، فبدأ يعاني من جفاف ودوخة وانخفاض في وزنه، علماً بأن الأسير يعاني في السابق من مشاكل صحية، فهو يشتكي من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومن مشاكل في الغضروف.

يذكر بأن الأسير الخطيب معتقل منذ 20/7/1997، ومحكوم بالسجن المؤبد و12 عاماً، قضى منها 21 عاماً، ومتزوج ولديه أربعة أبناء.

#هيئة الأسرى

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