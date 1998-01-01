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صور : غارات إسرائيلية جديدة ومتواصلة على قطاع غزة و المقاومة ترد بقصف المستوطنات

الخميس 09 أغسطس 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : غارات إسرائيلية جديدة ومتواصلة على قطاع غزة و المقاومة ترد بقصف المستوطنات



غزة / سما /

جدد الطيران الحربي الاسرائيلي غاراته صباح اليوم في مدينة رفح بقطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية انه تم استهداف موقع "أبو جبريل" الشمالي في رفح بثلاثة صواريخ.

كما قصف الطيران الإسرائيلية ثكنة سعد صايل على دوار المشرع شرق رفح بصاروخين.

كما دمرت طائرات الاحتلال مبنى قسم المياه والصرف الصحي ببلدية المغراقة وسط قطاع غزة بشكل كامل.

و قصف الاحتلال مجدداً بصاروخين بالقرب من موقع عسقلان شمال قطاع غزة

واستهدفت  طائرات الاحتلال موقع البحرية غرب دير البلح .

وردا على ذلك اطلقت المقاومة رشقة من الصواريخ صوب مستوطنة "ناحال عوز" في منطقة غلاف غزة كما دوت صافرات الانذار في كيسوفيم



 

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#غزة #الاحتلال #المستوطنات
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