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حماس : استمرار العدوان على غزة سيؤدي الى انفجار كبير

الخميس 09 أغسطس 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : استمرار العدوان على غزة سيؤدي الى انفجار كبير



غزة / سما /

حملت حركة "حماس"، اليوم الخميس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، خلال الغارات التي شنتها طائراتها الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مساء أمس، واليوم.

وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مقتضب :" ارتفاع وتيرة القصف الهمجي على غزة، واستهداف المدنيين أمر مبيت، يتحمل الاحتلال تداعياته، وسيدفع فاتورة أكبر ثمن جرائمه".

وتابع القانوع:" المقاومة الفلسطينية في حالة دفاع عن النفس وتقوم بواجبها في رد العدوان عن شعبنا".

من جانبه طالب القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري  المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان والحصار الإسرائيلي الذي قد "يؤدي استمراره إلي انفجار كبير في الأوضاع"،.

وحمّلت الحركة على لسان ابو زهري  في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جولة التصعيد الحالية.

وقال إن الاحتلال بدأ هذه الجولة من التصعيد باستهداف شهيدين شمال غزة، مؤكدا على دور "المقاومة البطلة" في حماية الشعب الفلسطيني.

#حماس #قصف #غزة

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