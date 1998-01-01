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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الخميس 09 أغسطس 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم سبعة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة قفين في محافظة طولكرم وهم: أسامة جودت (33 عاماً)، وخالد محمد عجولي (30 عاماً)، ووليد محمد عجولي (27 عاماً)، وعلي محمد أبو بكر (30 عاماً).

ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال المواطن سميح موسى نواورة (20 عاماً) وهو نجل الأسير موسى نواورة المحكوم بالسّجن المؤبد، يُضاف إلى المعتقلين نديم بسام فقوسة من محافظة الخليل، ومحمود شريم من قلقيلية.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس المقدسية صابرين أبو سنينه.

#نادي الأسير

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