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خدمات الطفولة تختتم مشروع " الريادي الصغير " برحلة ترفيهية

الخميس 09 أغسطس 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

إختتمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، اليوم مشروع (الريادي الصغير) للأطفال المبدعين الذي إفتتحته منتصف شهر يوليو، بتنظيم رحلة ترفيهية لهم إلى منتجع النادي البحري غرب مدينة غزة.

وأوضح بلال البايض الأخصائي النفسي في الجمعية، أن الرحلة إشتملت على المسابقات التثقيفية والألعاب البهلوانية وفقرات التفريغ النفسي وتخصيص وقت اللهو داخل المنتجع بالإضافة إلى توفير وجبات الغداء وتقديم الهدايا والألعاب القيمة.

وأشار إلى، أن المشروع كان يهدف إلى إكساب الأطفال مهارات إدارية وقيادية جديدة وتعزيز شخصيتهم في المجتمع، وكيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بالإضافة إلى تعليمهم مهارات التفكير الإبداعي والتخطيط وإدارة الوقت وتحديد الأهداف.

بدوره بين البايض، أنه، احتوى على محاضرات متنوعة تحقق الأهداف التي تسعى الجمعية إلى الوصول لها مع المشاركين، حيث كانت أول محاضرة عن القيادة والتعرف على سمات وصفات القائد وكيف يؤثر بالآخرين وإيضاح الفرق بين المدير والقائد، وتبعها محاضرات عن فن الإلقاء والخطابة والتأثير بالجمهور والتعرف على دور الإعلام في صناعة الشخصية الاعتبارية وكيفية استخدام الخرائط الذهنية للحصول على النجاح والتعرف على شخصيات وقصص نجاح مختلفة بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لشركات ريادية.

من جهتها قالت شهد المتربيعي إحدى المشاركات في المشروع: " بعد التدريبات التي قدمها لنا المختصين في القيادة والريادة ضمن محاضرات المشروع إنتقلنا بالتفكير إلى خارج الصندوق، وأصبحا أكثر إدراكاً ووعياً عما يدور حولنا وكيف بإمكاني إدارة فريق أومشروع صغير بنجاح"

وختتم "الريادي الصغير" بتوزيع الهدايا والشهادات المعتمدة من الجمعية حتى يستفيدون منها في حياتهم العملية والعلمية، حيث أن خدمات الطفولة ستعمل على التواصل مع الأطفال المبدعين بشكل متواصل لتطوير قدراتهم ومواهبهم صقلها جيداً.

#خدمات الطفولة

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