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إسرائيل تعبر عن خيبتها من اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين

الخميس 09 أغسطس 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعبر عن خيبتها من اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين



القدس المحتلة / سما /

عبرت السفارة الإسرائيلية في كولومبيا عن خيبتها من اعتراف بوغوتا بدولة فلسطين ، حيث سلم رئيس كولومبيا المنتهية ولايته رسالة رسمية اعلن بها اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وقالت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الكولومبية بوغوتا حول قرار الحكومة المنتهية ولايتها الاعتراف بـ"فلسطين" بأن :"إسرائيل متفاجئة جدا وتشعر بخيبة الامل من قرار كولومبيا الاعتراف بفلسطين كدولة ومن الطريقة التي اتخذ بها القرار". وان إسرائيل كانت "تتأمل من حكومة صديقة بإبلاغ صديقتها بتغيير بالغ الاهمية في سياستها لحليفتها".

وتابع البيان:"هذه صفعة في وجه الحليف المخلص الذي يتعارض مع التقارب بين القادة وخصوصية العلاقات ... نحن نطالب الحكومة الكولومبية الجديدة بابطال قرار الحكومة السابقة في ايامها الأخيرة، والذي يتعارض مع العلاقات الوثيقة والتعاون بين الدولتين ومصالح كلا الشعبين".

وسلم رئيس كولومبيا المنتيهة ولايته خوان مانويل سانتوس، امس الاربعاء، وزير الخارجية الفلسطيني رسالة رسمية اعلن فيها اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

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