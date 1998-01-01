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إصابة مستوطنة بجراح خطيرة.. الكابينيت يلتئم وصواريخ المقاومة تصل عسقلان

الخميس 09 أغسطس 2018 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطنة بجراح خطيرة.. الكابينيت يلتئم وصواريخ المقاومة تصل عسقلان



القدس المحتلة / سما /

وقالت القناة 14 العبرية أن الكابينيت الإسرائيلي سيجتمع اليوم الرابعة عصرا في مجمع وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب لبحث التصعيد في الجنوب، مشيرة إلى أنه في هذه الأثناء (الثامنة والنصف صباحا) النار تتوسع ووصلت الصواريخ إلى عسقلان.

حيث قصفت المقاومة الفلسطينية العديد من المستوطنات والمواقع العسكرية في غلاف غزة بعدد كبير من الرشقات الصاروخية بدءاً من مساء أمس. وبحسب الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، فإن أبرز المواقع التي استهدفتها حتى الآن هي:

موقع رعيم وهو مقر قيادة فرقة غزة لدى جيش العدو- قاعدة يفتاح- قاعدة زيكيم- موقع ناحل عوز- موقع إيريز- مستوطنة سديروت- كيبوتس ناحل عوز.

هذا ودوت صفارات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات المحيطة بالقطاع، حيث نقلت القناة العبرية الثانية عن المراسل العسكري "نير دبوري" أن متوسط صافرات الإنذار التي تدوي منذ الساعة السابعة من مساء أمس إلى صافرة إنذار كل 4 دقائق.

وأدى سقوط أحد صواريخ المقاومة على مجمع "أشكول" الاستيطاني إلى إصابة مستوطنة بجراح خطيرة، إضافة لإصابة آخرين بجراح مختلفة بحسب ما أفاد إعلام الاحتلال.

#غزة #الكابينت الاسرائيلي #قصف #مستوطنات غلاف غزة

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