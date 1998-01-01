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الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

الخميس 09 أغسطس 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة



رام الله / سما /

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لوقف العدوان الاسرائيلي على ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية .

وحمل المحمود، في بيان صحفي اليوم الخميس، حكومة الاحتلال والإدارة الامريكية المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 11 عاما، والذي فاقم  الأوضاع وطال كافة مستويات الحياة وما زال يدفع بأبناء شعبنا الى مزيد من التوتر والمخاطر .

واكد أن الخطر الشديد الذي يحدق بالقضية الفلسطينية برمتها يستوجب تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على الفور، وذلك عبر تمكين الحكومة بشكل كامل في القطاع، كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية .

#الحكومة الفلسطينية #المجتمع الدولي

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