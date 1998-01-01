الرئيس عباس يصل إلى الدوحة

رام الله / سما /

وصل الرئيس محمود عباس مساء الأربعاء إلى الدوحة في زيارة عمل يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الرئيس عباس وصل إلى الدوحة مساء في زيارة عمل للبلاد، لم تحدد مدتها.

وكان في استقبال عباس لدى وصوله مطار حمد الدولي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي والسفير الفلسطيني لدى قطر منير غنام، بحسب المصدر نفسه.

وكان غنام قال في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية بأن زيارة عباس تستغرق يومين، ومن المقرر أن يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غدا الخميس لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مختلف القضايا.

وأفاد غنام أن الزيارة "تأتي في إطار تنسيق المواقف مع الأشقاء العرب لرفض صفقة القرن الأمريكية".

وأشار إلى أن "الموقف القطري من صفقة القرن الأمريكية ينسجم مع موقف القمة العربية والقمم الإسلامية وهو داعم للقيادة الفلسطينية".

ووصل عباس إلى الدوحة قادما من العاصمة الأردنية عمان التي عقد فيها اليوم لقاء قمة موسعا مع الملك عبدالله الثاني بحث فيه الجانبان التطورات الراهنة في ملف القدس، والمساعي الرامية للدفع بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.