جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف: نتنياهو وليبرمان يخشون الحرب وهذا بالضبط ما سيحصلون عليه

الخميس 09 أغسطس 2018 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: نتنياهو وليبرمان يخشون الحرب وهذا بالضبط ما سيحصلون عليه



عكا للشؤون الإسرائيلية

كتب يوسي ملمان هذا المساء على موقع معاريف : يعرف رئيس الوزراء ووزير الجيش أن الحرب يمكن أن تقودهم إلى لجان التحقيق أو إلى فقدان السلطة، لذلك يفضلون تجاوز الفقرات وإدارة الأزمة مع استمرار "الإرهاب".

هذا ما تبدو عليه المفاوضات. الجيش الإسرائيلي يطلق النار عن طريق الخطأ باتجاه موقع لحماس، قتل اثنان من رجالها، الذين شاركوا في مناورة للمنظمة. وخلال اليوم، تطلق حماس أو تسمح بإطلاق وابل من عشرات الصواريخ على سديروت والتجمعات القريبة من غزة. فشلت القبة الحديدية في اعتراضها، سوى عدد قليل منها.

النتيجة هي عدد من الإصابات الإسرائيلية. ولم نتحدث بعد عن استمرار إطلاق البالونات. يحدث كل هذا ووفد من كبار قادة حماس في القاهرة لمواصلة المناقشات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء كمال عباس ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوفالى الشرق الأوسط، حماس جاهزة لهدنة لفترة طويلة - وقف إطلاق النار والتهدئة لمدة خمس سنوات مقابل رفع الحصار، وفتح كامل للمعبر الحدودي في كرم أبو سالم ورفح مع مصر، إضافة لإعادة تأهيل البنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي).

حماس مستعدة أيضا للموافقة على ترتيبات ستفتح مفاوضات بشأن عودة "رفات جثث جنديين وعودة اثنين من المواطنين" ولكنها تطلب مقابلاً عالياً  - الإفراج عن مئات الأسرى، بما في ذلك بعض مع أيديهم ملطخة بالدماء، حتى الآن المؤكد أن الحكومة ليس لديها استراتيجية. والكابنيت منقسم وغير قادر أو غير راغب في التوصل إلى قرار. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحت ضغط من عائلات هدار غولدن وأورون شاؤول ومنغستو، لن يكون هناك أي اتفاق طالما لا توجد صفقة تبادل، مع علم الجميع أن الأمر قد يقود إلى حرب.

أضف إلى ذلك حقيقة أن رئيس الوزراء ووزير الجيش افيغدور ليبرمان يعرف أن الحرب قد تؤدي بهم عشية الانتخابات للتحقيق أو فقدان السلطة. لذلك يفضلون تجاوز الفقرات وإدارة الأزمة مع استمرار "الإرهاب". وإطلاق الصواريخ والرد عليها من سلاح الجو. ولكن في نهاية هذا التردد ستكون هناك ترتيبات تنتهي بالحرب.

أخبار ذات صلة

نتنياهو و زوجته سارة

التحقيق مع نتنياهو وزوجته استمر 5 ساعات متواصلة وهذا ما قاله فور انتهاء التحقيق معه!!

معاريف: لا معنى لاستخلاص العبر من الحرب السابقة فالحرب القادمة لن تكون مثل سابقاتها

علاء راتب عبد الحفيظ قبها

الاحتلال يحاصر برطعة ويسحب تصاريح عائلة المنفذ وليبرمان يتوعد باعدامه

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

هنية

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

مشعل

مشعل : لقاءات المصالحة فشلت لسببين وهذا ما قاله عن ابو عمار ..

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

معاريف : خطة اوروبية لربط الضفة وغزة والقدس دون علم اسرائيل

قطر تستقبل ميلادينوف و مسؤول أمني إسرائيلي قبل وصول الرئيس لتسريع " التهدئة"

غرينبلات :جهود مصر لتحقيق المصالحة خطوة اساسية لمعالجة وضع غزة ضمن رؤية السلام الشاملة

فلسطينية تغير تاريخ الكونغرس الأمريكي

وزير اسرائيلي : مسارات سرية محتملة للتوصل لاتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

الشهيد الغندور

ثلاثة شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها و إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة تشهد سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية لتنفيذ المصالحة

قصف سديروت 1

إصابة (16) مستوطناً في قصف على غلاف غزة وطائرات الاحتلال تشن غارات واسعة

اطلاق نار على آلية اسرائيلية على حدود غزة والاحتلال يقصف موقعا للقسام شمال القطاع

حماس- ارشيف

المكتب السياسي لحماس : لا أثمان سياسية للحل الإنساني وجاهزون لتفاوض غير مباشر مع إسرائيل