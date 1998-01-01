جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي: استهداف 100 هدف بينها مواقع هامة للمقاومة بغزة وهذه ابرزها ..

الخميس 09 أغسطس 2018 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: استهداف 100 هدف بينها مواقع هامة للمقاومة بغزة وهذه ابرزها ..



وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، إنه تم تشخيص نحو 150 عملية إطلاق من قطاع غزة، وإن قوات الجيش قصفت أكثر من مائة هدف في قطاع غزة.

وقال إنه تم إطلاق نحو 150 صاروخا أو قذيفة من قطاع غزة منذ ساعات مساء أمس، بينها 80 بعد ساعات منتصف الليل الفائت.

وأضاف أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 25 صاروخا منها، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أكثر من 125 مرة.

وأضاف أن غالبية القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

وأصدرت "قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلية تعليمات خاصة لسكان بلدات غلاف غزة، منع فيها تجمع أكثر من 300 شخص في مكان مفتوح.

يشار إلى أن التقارير الإسرائيلية تحدثت عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، ووصفت إصابة أحدهم بأنها متوسطة، كما أصيب 13 آخرون بحالات هلع.

وكان وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، قد عقد مساء أمس جلسة تقييم للوضع في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، شارك فيها كبار قادة الجيش، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وعلم أن قوات الجيش بدأت بزيادة عدد بطاريات الحماية الجوية، حيث بدأت بنشر بطاريات "القبة الحديدية" في إطار الاستعدادات لاحتمالات إطلاق صواريخ إلى أمداء بعيدة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم قصف أكثر من مائة هدف في قطاع غزة. وبحسبه، فقد تم قصف عشرة مواقع عسكرية لحركة حماس على طول قطاع غزة، بينها "مواقع إنتاج، ومواقع أخرى لتعزيز قوة حركة حماس، ووسائل قتالية متطورة، وقدرات خاصة".

كما جاء أنه بين المواقع التي استهدفتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال "مقرات قيادية وعسكرية ومواقع تدريب ومواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية وأنفاق، وذلك في جباليا وشمال مدينة غزة، وشمالي ووسط القطاع، ودير البلح، ومواقع إنتاج أخرى ذات صلة بإقامة الأنفاق تحت الأرض".

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة بغزة وشهيد متأثرا بجراحه

قصف

صور: طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة و إطلاق 15 قذيفة هاون اتجاه موقع عسكري

قصف غزة -ارشيفية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها مواقع للمقاومة في غزة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة و يدعي إحباط هجوم

قصف- ارشيف

محدث ..3 شهداء من سرايا القدس جراء استهداف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة برفح جنوب القطاع

غزة - ارشيف

صواريخ من غزة على"ساحل عسقلان" والاحتلال يقصف مواقع للمقاومة شمال القطاع

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

معاريف : خطة اوروبية لربط الضفة وغزة والقدس دون علم اسرائيل

قطر تستقبل ميلادينوف و مسؤول أمني إسرائيلي قبل وصول الرئيس لتسريع " التهدئة"

غرينبلات :جهود مصر لتحقيق المصالحة خطوة اساسية لمعالجة وضع غزة ضمن رؤية السلام الشاملة

فلسطينية تغير تاريخ الكونغرس الأمريكي

وزير اسرائيلي : مسارات سرية محتملة للتوصل لاتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

الشهيد الغندور

ثلاثة شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها و إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة تشهد سلسلة لقاءات مصرية فلسطينية لتنفيذ المصالحة

قصف سديروت 1

إصابة (16) مستوطناً في قصف على غلاف غزة وطائرات الاحتلال تشن غارات واسعة

اطلاق نار على آلية اسرائيلية على حدود غزة والاحتلال يقصف موقعا للقسام شمال القطاع

حماس- ارشيف

المكتب السياسي لحماس : لا أثمان سياسية للحل الإنساني وجاهزون لتفاوض غير مباشر مع إسرائيل