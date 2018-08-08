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الجهاد: المقاومة ملتزمة بحماية شعبها من جرائم الاحتلال

الخميس 09 أغسطس 2018 01:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: المقاومة ملتزمة بحماية شعبها من جرائم الاحتلال



غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن رد المقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال هو رد مشروع، مشددة على أن المقاومة ملتزمة بحماية شعبها والرد على جرائم الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "سما" نسخة منه، مساء الأربعاء، لقد أكدت المقاومة مراراً على حقها في الرد على جرائم الاحتلال في كل التفاهمات التي لم يحترمها ولم يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، ليعلم العدو أنه لن يستطيع التصرف ببلطجية وعربدة ثم يغطي جرائمه بالكذب والتضليل. وبدلا من احترام التزاماته يستخف بالجهود المبذولة ويحاول التلاعب بأرواح الأبرياء.

إليكم نص البيان

بِسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

في ظل استمرار العدوان وفي ظل الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها الجريمة الغادرة التي استهدفت موقعا لكتائب القسام أثناء التدريب ما أدى لاستشهاد مقاومين ، فإن رد المقاومة الفلسطينية هو رد مشروع ، ليعلم العدو أنه لن يستطيع التصرف ببلطجية وعربدة ثم يغطي جرائمه بالكذب والتضليل. وبدلا من احترام التزاماته يستخف بالجهود المبذولة ويحاول التلاعب بأرواح الأبرياء.

إن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بحماية شعبها والرد على هذه الجرائم ، وقد أكدت المقاومة مرارا على هذا الحق في كل التفاهمات التي لم يحترمها ولم يلتزم بها الاحتلال .

المكتب الاعلامي

لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الأربعاء 26 ذو القعدة 1439هـ، 2018/8/8م

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