ميلادينوف يحذر من آثار مدمرة للتصعيد الحالي في غزة

القدس المحتلة / سما /



أعرب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" في بيان له مساء الأربعاء عن قلقه العميق نتيجة التصعيد على جبهة غزة، وأعلن في بيانه: "أشعر بقلق عميق من التصعيد الأخير للعنف بين غزة وإسرائيل ، وخاصةً من الصواريخ العديدة التي أطلقت اليوم باتجاه التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل."

وأضاف: "منذ شهور وأنا أحذر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة ستتسبب بحدوث صراع مدمر لا يريده أحد. الأمم المتحدة تعاونت مع مصر وكل الأطراف المعنية في جهد غير مسبوق لتجنب هذا التطور.

وأوضح: "جهودنا الجماعية منعت الوضع من الانفجار حتى الآن". محذرا من أنه إن لم يتم احتواء التصعيد الحالي فوراً، فإن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة مع عواقب مدمرة للجميع.

وأعلن ميلادينوف أنه سيواصل العمل الجاد لضمان عودة غزة من حافة الهاوية وأن يتم تناول القضايا الإنسانية ومواصلة الجهود التي تقودها مصر لضمان نجاح المصالحة بين الفلسطينيين.

