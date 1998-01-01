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شهيد و 6 إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

الخميس 09 أغسطس 2018 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و 6 إصابات جراء التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد الشاب "على الغندور" البالغ من العمر (30) عاماً في قصف اسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن مجمل ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة جراء التصعيد الاسرائيلي حتى هذه اللحظة هو (6) إصابات. وأوضح القدرة أن الإصابات التي وصلت المشافي كانت بدرجاتٍ مختلفة، موضحاً أن إصابتين وصلتا جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة السلاطين شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

هذا وتستمر طائرات الاحتلال بقصف مناطق مختلفة من القطاع حتى هذه اللحزة.

#اشرف القدرة

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