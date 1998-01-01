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حماس: حان الوقت للوفاء لدماء الشهداء والمقاومة ستقلب موازين المعركة

الأربعاء 08 أغسطس 2018 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: حان الوقت للوفاء لدماء الشهداء والمقاومة ستقلب موازين المعركة



غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المقاومة الفلسطينية تصر بكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي ‏برهوم في بيان له استلمت وصل "سما" نسخة عنه،  إنه "وبعزيمة الرجال وبإرادة الأبطال كان الوعد وحان الوفاء لدماء الشهداء".

وأضاف برهوم في بيانه: "فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار".

وأشار برهوم إلى أن "شعبنا الذي احتضن المقاومة وما يزال وخرج هؤلاء الرجال يستحق كل هذه التضحيات وأكثر".

وتستمر طائرات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة منذ وقت مبكر من مساء الأربعاء.

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