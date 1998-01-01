جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس : حان الوقت للثأر و قلب موازين المعركة

الأربعاء 08 أغسطس 2018 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : حان الوقت للثأر و قلب موازين المعركة



وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الأربعاء، إن "المقاومة الفلسطينية تصر بكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي ‏برهوم في بيان له   إنه "وبعزيمة الرجال وبإرادة الأبطال كان الوعد وحان الوفاء لدماء الشهداء".وأضاف: "فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار".

وأشار برهوم إلى أن "شعبنا الذي احتضن المقاومة وما يزال وخرج هؤلاء الرجال يستحق كل هذه التضحيات وأكثر".ويأتي العدوان الإسرائيلي في ظل أجواء متوترة يشهدها قطاع غزة منذ أمس بعد استشهاد عنصرين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقصف مدفعي إسرائيلي لموقع للمقاومة أثناء مناورة تدريبية.

وزعم الاحتلال في بادئ الأمر أن الشهيدين أطلقا النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية، لكنّه تراجع عن روايته وأرجع الأمر إلى "تقدير خاطئ"، وطالب كتائب القسام بـ"ضبط النفس"، فيما ردّ قيادي بحركة حماس بالقول: "نحن مضطرون أن نطالبه (الاحتلال) كذلك بضبط النفس، لأننا بشر ومن المتوقع أن نقع في تقدير خاطئ كذلك".

#حماس #غزة #الاحتلال #قصف

أخبار ذات صلة

غزة - ارشيفية

جرينبلات: حان الوقت لإنهاء معاناة سكان غزة باعادة القطاع الى السلطة و عزل حماس

مشير المصري وقادة حماس

حماس: نمتلك عدة خيارات لفتح "الأبواب المغلقة"وندير المعركة السياسية بكل حكمة

أسرى

المعركة المقبلة لاسرائيل .. رواتب الأسرى

هذا ما كان يخطط له الشهيد “الزواري” لقلب المعركة مع إسرائيل في الحرب المقبلة!

خليل الحية

الحية: المعركة الأمنية والعسكرية مع الاحتلال تجددت باغتيال فقهاء

شهاب - ارشيف

الجهاد الاسلامي :المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشعبنا لن يتخلى عن المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده

شاهد ..القسام يدحض مزاعم الاحتلال بشأن استهداف عنصريه في غزة

معاريف : خطة اوروبية لربط الضفة وغزة والقدس دون علم اسرائيل

قطر تستقبل ميلادينوف و مسؤول أمني إسرائيلي قبل وصول الرئيس لتسريع " التهدئة"

غرينبلات :جهود مصر لتحقيق المصالحة خطوة اساسية لمعالجة وضع غزة ضمن رؤية السلام الشاملة

وزير اسرائيلي : مسارات سرية محتملة للتوصل لاتفاق مع حماس

تونس : فتاة تهرب من حفل زفافها والزوج يطاردها ويطلب الشرطة

الأخبار الرئيسية

قصف سديروت 1

فيديو وصور : اصابة (16) مستوطناً واضرار مادية في قصف المقاومة لمستوطنات غلاف غزة

اطلاق نار على آلية اسرائيلية على حدود غزة والاحتلال يقصف موقعا للقسام شمال القطاع

حماس- ارشيف

المكتب السياسي لحماس : لا أثمان سياسية للحل الإنساني وجاهزون لتفاوض غير مباشر مع إسرائيل

الحية

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

أم جهاد

أم جهاد تكشف ازمة الحجاج: النحال وموظفوه أضافوا 170 اسما زيادة ولا يحق له رفض قائمة الرئاسة