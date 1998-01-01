حماس : حان الوقت للثأر و قلب موازين المعركة

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الأربعاء، إن "المقاومة الفلسطينية تصر بكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي ‏برهوم في بيان له إنه "وبعزيمة الرجال وبإرادة الأبطال كان الوعد وحان الوفاء لدماء الشهداء".وأضاف: "فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار".

وأشار برهوم إلى أن "شعبنا الذي احتضن المقاومة وما يزال وخرج هؤلاء الرجال يستحق كل هذه التضحيات وأكثر".ويأتي العدوان الإسرائيلي في ظل أجواء متوترة يشهدها قطاع غزة منذ أمس بعد استشهاد عنصرين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقصف مدفعي إسرائيلي لموقع للمقاومة أثناء مناورة تدريبية.

وزعم الاحتلال في بادئ الأمر أن الشهيدين أطلقا النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية، لكنّه تراجع عن روايته وأرجع الأمر إلى "تقدير خاطئ"، وطالب كتائب القسام بـ"ضبط النفس"، فيما ردّ قيادي بحركة حماس بالقول: "نحن مضطرون أن نطالبه (الاحتلال) كذلك بضبط النفس، لأننا بشر ومن المتوقع أن نقع في تقدير خاطئ كذلك".