ليبرمان يعقد جلسة طائرئى بشأن التصعيد الاخير بغزة

القدس/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، بأن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعقد حاليًا جلسة تقدير موقف في مقر وزارة الأمن "الكرياه" في ضوء التطورات الراهنة على جبهة قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن ليبرمان يعقد الجلسة مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ومسؤولي المؤسسة العسكرية، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أن مستوى الاستعداد للحرب في الجيش الإسرائيلي حاليا، هي الأعلى في الـ 20 عاما الأخيرة.

وذكر آيزنكوت في كلمة ألقاها في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في "الكنيست"، أن مدى التدريبات في الجيش الإسرائيلي قد زاد، وأنه طرأ تحسين على البنية التحتية العملاتية، بفضل خطة الإشفاء "غدعون" المتعددة السنوات.

وحسب تلفزيون (i24news) العبري، فإن تصريحات آيزنكوت هذه، تخالف موقف مراقب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومفوض شكاوى الجنود الإسرائيليين، اللذان عبّرا في الآونة الأخيرة، عن قلقهما من "عدم استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب"