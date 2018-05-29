سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة آلاء فقهاء من طولكرم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء عن الأسيرة آلاء حاتم فقهاء من بلدة كفر اللبد شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة

وقالت مصادر محلية لوكالة "صفا" إن عملية الإفراج تمت بشكل مشروط وهو دفع كفالة قيمتها 18 ألف شيقل، وحضور جلسات المحاكمة في محكمة سالم غربي جنين.

كما اشترطت نيابة الاحتلال عدم خروج الأسيرة من حدود محافظة طولكرم لحين انتهاء محاكمتها.

وكانت قوات الاحتلال داهمت بتاريخ 29/5/2018منزل المواطن حاتم فقها، من بلدة كفر اللبد، وفتشته وعبثت بمحتوياته وسرقت نحو 10 آلاف شيقل من داخله، واعتقلت ابنته ألاء، الخريجة من جامعة القدس المفتوحة.