الخليل: الصحة تغلق 3 منشآت غذائية

الخليل/ سما/

أغلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مصنع كعك في مدينة الخليل، ومخبزا وملحمة في مدينة دورا، لافتقارها لأدنى الشروط الصحية والبيئية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن هذه المنشآت الغذائية تم إغلاقها لحين تصويب أوضاعها وفق شروط السلامة الغذائية، كما جرى إتلاف مواد غذائية بداخلها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن، للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية، ترافقها كل من الضابطة الجمركية ونيابة الجرائم الاقتصادية.

وأهابت بجميع أصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بكافة شروط السلامة الصحية والبيئية من أجل تقديم الغذاء السليم للمواطنين، مؤكدة هدفها الأساسي وهو "صحة المواطن أولا".