جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: الصحة تغلق 3 منشآت غذائية

الأربعاء 08 أغسطس 2018 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/ سما/

أغلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مصنع كعك في مدينة الخليل، ومخبزا وملحمة في مدينة دورا، لافتقارها لأدنى الشروط الصحية والبيئية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن هذه المنشآت الغذائية تم إغلاقها لحين تصويب أوضاعها وفق شروط السلامة الغذائية، كما جرى إتلاف مواد غذائية بداخلها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن، للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية، ترافقها كل من الضابطة الجمركية ونيابة الجرائم الاقتصادية.

وأهابت بجميع أصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بكافة شروط السلامة الصحية والبيئية من أجل تقديم الغذاء السليم للمواطنين، مؤكدة هدفها الأساسي وهو "صحة المواطن أولا".

#الصحة #امراض #الخلي #فساد #طعام.

أخبار ذات صلة

صورة من الأرشيف

8 دول اوروبية تطالب اسرائيل بدفع تعويضات بدل تدمير منشآت

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منشآت تجارية في العيسوية بالقدس المحتلة

واشنطن- ارشيف

واشنطن تؤجل صرف مساعدات غذائية للاونروا بقيمة 45 مليون دولار

مصر تغلق معبر رفح بسبب خلل في الحاسوب

داخلية غزة تغلق جميع منافذ القطاع حتى اشعار اخر

معبر رفح -ارشيفية

السلطات المصرية تغلق معبر رفح بشكل مفاجىء

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده

شاهد ..القسام يدحض مزاعم الاحتلال بشأن استهداف عنصريه في غزة

معاريف : خطة اوروبية لربط الضفة وغزة والقدس دون علم اسرائيل

قطر تستقبل ميلادينوف و مسؤول أمني إسرائيلي قبل وصول الرئيس لتسريع " التهدئة"

غرينبلات :جهود مصر لتحقيق المصالحة خطوة اساسية لمعالجة وضع غزة ضمن رؤية السلام الشاملة

تونس : فتاة تهرب من حفل زفافها والزوج يطاردها ويطلب الشرطة

وزير اسرائيلي : مسارات سرية محتملة للتوصل لاتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

اصابة

صور : اصابة (6) مستوطنين واضرار مادية بشظايا صواريخ المقاومة في سديروت

اطلاق نار على آلية اسرائيلية على حدود غزة والاحتلال يقصف موقعا للقسام شمال القطاع

حماس- ارشيف

المكتب السياسي لحماس : لا أثمان سياسية للحل الإنساني وجاهزون لتفاوض غير مباشر مع إسرائيل

الحية

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

أم جهاد

أم جهاد تكشف ازمة الحجاج: النحال وموظفوه أضافوا 170 اسما زيادة ولا يحق له رفض قائمة الرئاسة