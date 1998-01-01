جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خطة اقتصادية تعدها اسرائيل لتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية.. ماهي؟

الأربعاء 08 أغسطس 2018 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة اقتصادية تعدها اسرائيل لتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية.. ماهي؟



القدس/سما/

ذكر موقع "واللا الإخباري" العبري، إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون يعكف على تقديم خطة للمسؤولين الأميركيين لتقوية العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

وذكر الموقع العبري، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يلتقي كحلون مع نظيره الأميركي ستيفن منوشين في نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن اللقاء سيركز على صورة الخطة الواسعة التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع الدول الأوروبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن الخطة تشمل؛ إنشاء مناطق صناعية في الضفة الغربية للفلسطينيين والإسرائيليين، وتوسيع المعابر والحواجز الرئيسية من أجل تحسين دخول البضائع والأفراد.

وأفاد "واللا" العبري، بأن كحلون سيلتقي في واشنطن أيضًا مع المبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات.

ووفقًا للموقع، فإنه خلال العامين الماضيين حافظ كحلون على علاقاته مع شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية، من وجهة نظر مفادها أن هذه مصلحة أمنية إسرائيلية، وواصل العلاقات الاقتصادية مع رام الله حتى بعد قرار السلطة مقاطعة مسؤولي البيت الأبيض.

ولفت النظر إلى أن كحلون أجرى مؤخرًا سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين من دول عدة، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، لتجنيد الدعم الأوروبي لتلك المشاريع الاقتصادية.

وأضاف "واللا الإخباري"، أن هذه التدابير الاقتصادية تأتي تعزيزًا للتفاهمات التي ستجري في غزة بشأن الهدنة وتحسين الوضع الاقتصادي.

ويوم الأحد الماضي، ناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر (كابينيت) ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال النقاش دعا كحلون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، من أجل عدم إضعافها والبدء بخطوات اقتصادية، وشمل السلطة في أي ترتيبات مع مصر من أجل تجنب بث رسالة مفادها أن الإرهاب هو الطريق الصحيح، وفق الإعلام العبري.

#القدس. #اسرائيل #احتلال

أخبار ذات صلة

القيادة الفلسطينية

اجراءات حاسمة ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على نقل السفارة الأميركية..ماهي؟

موسى ابو مرزوق

ابو مرزوق: السلطة بيديها أوراق اقتصادية للضغط على غزة و التهديد لن ينفع بشئ

العاروري

يديعوت تزعم: هكذا تعمل حماس بذكاء لتقوية أوضاعها في الضفة و "تقليد تجربة غزة

الاحمد - ارشيف

الأحمد: العلاقات الفلسطينية الأميركية في مأزق حقيقي

القوى الوطنية -ارشيفية

القوى الوطنية والإسلامية: قطع الرئيس العلاقات مع اسرائيل خطوة ايجابية و تحذر الاحتلال

سامي خاطر - ارشيف

ماهي وثيقة حماس السياسية التى ستصدر خلال شهر؟

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده

شاهد ..القسام يدحض مزاعم الاحتلال بشأن استهداف عنصريه في غزة

معاريف : خطة اوروبية لربط الضفة وغزة والقدس دون علم اسرائيل

قطر تستقبل ميلادينوف و مسؤول أمني إسرائيلي قبل وصول الرئيس لتسريع " التهدئة"

غرينبلات :جهود مصر لتحقيق المصالحة خطوة اساسية لمعالجة وضع غزة ضمن رؤية السلام الشاملة

تونس : فتاة تهرب من حفل زفافها والزوج يطاردها ويطلب الشرطة

وزير اسرائيلي : مسارات سرية محتملة للتوصل لاتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

481479M

صور : اصابة مستوطنين اثنين واضرار مادية بشظايا صواريخ المقاومة في سديروت

اطلاق نار على آلية اسرائيلية على حدود غزة والاحتلال يقصف موقعا للقسام شمال القطاع

حماس- ارشيف

المكتب السياسي لحماس : لا أثمان سياسية للحل الإنساني وجاهزون لتفاوض غير مباشر مع إسرائيل

الحية

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

أم جهاد

أم جهاد تكشف ازمة الحجاج: النحال وموظفوه أضافوا 170 اسما زيادة ولا يحق له رفض قائمة الرئاسة