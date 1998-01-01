خطة اقتصادية تعدها اسرائيل لتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية.. ماهي؟

القدس/سما/

ذكر موقع "واللا الإخباري" العبري، إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون يعكف على تقديم خطة للمسؤولين الأميركيين لتقوية العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

وذكر الموقع العبري، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يلتقي كحلون مع نظيره الأميركي ستيفن منوشين في نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن اللقاء سيركز على صورة الخطة الواسعة التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع الدول الأوروبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن الخطة تشمل؛ إنشاء مناطق صناعية في الضفة الغربية للفلسطينيين والإسرائيليين، وتوسيع المعابر والحواجز الرئيسية من أجل تحسين دخول البضائع والأفراد.

وأفاد "واللا" العبري، بأن كحلون سيلتقي في واشنطن أيضًا مع المبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات.

ووفقًا للموقع، فإنه خلال العامين الماضيين حافظ كحلون على علاقاته مع شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية، من وجهة نظر مفادها أن هذه مصلحة أمنية إسرائيلية، وواصل العلاقات الاقتصادية مع رام الله حتى بعد قرار السلطة مقاطعة مسؤولي البيت الأبيض.

ولفت النظر إلى أن كحلون أجرى مؤخرًا سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين من دول عدة، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، لتجنيد الدعم الأوروبي لتلك المشاريع الاقتصادية.

وأضاف "واللا الإخباري"، أن هذه التدابير الاقتصادية تأتي تعزيزًا للتفاهمات التي ستجري في غزة بشأن الهدنة وتحسين الوضع الاقتصادي.

ويوم الأحد الماضي، ناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر (كابينيت) ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال النقاش دعا كحلون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، من أجل عدم إضعافها والبدء بخطوات اقتصادية، وشمل السلطة في أي ترتيبات مع مصر من أجل تجنب بث رسالة مفادها أن الإرهاب هو الطريق الصحيح، وفق الإعلام العبري.