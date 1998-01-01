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المالكي : كولومبيا تعترف بدولة فلسطين

الأربعاء 08 أغسطس 2018 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي : كولومبيا تعترف بدولة فلسطين



رام الله / سما /

سلم رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، وبحضور وزيرة خارجيته ماريا انهيلا هويجين، رسالة رسمية موقعة من وزيرة الخارجية تقول فيها إن "رئيس جمهورية كولومبيا قرر الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء الاعتراف قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس سانتوس، وقبل استلام الرئيس المنتخب ايفان دوكي.

وأبلغ الرئيس سانتوس وزير الخارجية رياض المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا، مؤكدا أنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد موافقته عليه، كما وأكدت وزيرة الخارجية أنها حصلت هي الأخرى على موافقة وزير الخارجية الجديد.

ويأتي هذا القرار بعد جهد مكثف قامت به وزارة الخارجية لدولة فلسطين ممثلة بالوزير رياض المالكي على مدار سنوات عديدة، وكذلك بعثة فلسطين الدبلوماسية في كولومبيا ممثلة بالسفير رؤوف المالكي.

وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أميركا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين.

وبهذا الاعتراف تكون كل دول أميركا الجنوبية اعترفت بدولة فلسطين، ما يعتبر إنجازا دبلوماسيا مميزا يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، بتعليمات وإشراف مباشر من الرئيس محمود عباس.

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