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صور : اصابة مستوطنين اثنين واضرار مادية بشظايا صواريخ المقاومة في سديروت

الأربعاء 08 أغسطس 2018 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : اصابة مستوطنين اثنين واضرار مادية بشظايا صواريخ المقاومة في سديروت



القدس المحتلة / سما /

 أصيب مستوطنان مساء الاربعاء بشظايا صواريخ المقاومة التي اطلقت من قطاع غزة وسقطت في مستوطنة "سديروت".

وذكرت مصادر عبرية ان عدة صواريح سقطت في سديروت، ما ادى الى اصابة مستوطنين اثنين  بجراح فيما لحقت اضرارا مادية بمركبة سقط الصاروخ قربها.

من جانبه علن متحدث باسم جيش الاحتلال انه تم رصد إطلاق 8 صواريخ منغزة جرى اعتراض اثنين منها وسقطت 6 في المستوطنات .

و اظهرت مقاطع فيديو بثها اسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي اصابة دراجة وبعض المركبات في سديروت جراء سقوط شظايا صاروخ  وذلك بعد ان دوت صفارات الانذار في معظم مناطق النقب اثر تصعيد عند السياج الفاصل مع غزة حيث كان اصيب مساء اليوم الاربعاء احد الاسرائيليين برصاص قناص.

يتبع ..


 

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